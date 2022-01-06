Швейцария обратилась в МОК с просьбой обсудить возможный перенос Олимпиады-2022 в Пекине
10:06
Олимпийский комитет Швейцарии призвал МОК перенести зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом. По словам главы НОК Швейцарии Ральфа Штокли, слишком много спортсменов не могут отобраться на Игры.
«Чуть ли не каждый день мы слышим, что все новые и новые спортсмены заражаются коронавирусом и не могут отобраться на Олимпиаду, — цитирует Штокли RTS. — До церемонии открытия не так много времени, но все еще можно обсудить возможность переноса. Если на Играх не будет лучших спортсменов, то это сильно усложнит ситуацию.
Это не требование, но призыв к обсуждению. Ситуация непростая, особенно для европейских стран, где развит зимний спорт».
Олимпиада-2022 в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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