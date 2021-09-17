Шведский биатлонист Самуэльссон рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался по поводу своей подготовки к Олимпиаде в Пекине.

«Вероятно, какие-то гонки Кубка мира придется пропустить. Важно иметь план. Надо будет подготовиться к тому, что план придется поменять. Олимпиада важнее Кубка мира. Надо добиться хороших результатов.

В сезон, когда Кубок мира находится в центре внимания, важно быть готовым сразу, как он начнется. В этом году я могу продолжать интенсивные тренировки чуть дольше, так как понимаю, что главный старт будет в феврале", — цитирует Самуэльссона Expressen.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.