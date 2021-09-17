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Шведский биатлонист Самуэльссон рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине

22:18

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался по поводу своей подготовки к Олимпиаде в Пекине.

«Вероятно, какие-то гонки Кубка мира придется пропустить. Важно иметь план. Надо будет подготовиться к тому, что план придется поменять. Олимпиада важнее Кубка мира. Надо добиться хороших результатов.

В сезон, когда Кубок мира находится в центре внимания, важно быть готовым сразу, как он начнется. В этом году я могу продолжать интенсивные тренировки чуть дольше, так как понимаю, что главный старт будет в феврале", — цитирует Самуэльссона Expressen.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.expressen.se/sport/skidskytte/jag-hade-inte-velat-vara-tranare-for-kina/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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