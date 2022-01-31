Сборные России по бобслею, скелетону и прыжкам на лыжах с трамплина вылетели в Пекин

Сборные России по бобслею, скелетону и прыжкам на лыжах с трамплина отбыли на Олимпийские игры в Пекин из аэропорта Шереметьево. Спортсмены отправились в столицу Китая в 21.00 по московскому времени, информирует ТАСС.

В состав олимпийской команды России по бобслею вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, выступавшие в этом сезоне на этапах Кубка мира. В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступят Надежда Сергеева и Анастасия Макарова, в монобобе — Сергеева. В Китай поедут разгоняющие Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин и запасной Александр Ефимов. У женщин разгоняющими едут Юлия Беломестных и Елена Мамедова, запасная — Юлия Егошенко.

В окончательный состав олимпийской сборной России по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Ранее включенные в состав команды Никита Трегубов и Владислав Семенов лишились права выступить в Пекине из-за недостаточного количества отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня вошли в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина для участия в Олимпиаде-2022. Михаил Назаров включен в число запасных.