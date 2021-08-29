Сборные Латвии и Дании квалифицировались на Олимпиаду в Пекине

В двух их трех групп завершился финальный этап квалификации на зимние Олимпийские игры в Пекине. По ее итогам путевки на турнир получили датчане и латвийцы.

Дания в своей группе заняла первое место, поочередно обыграв Норвегию (2:0), Южную Корею (11:1) и Словению (4:3).

А вот латвийцы были сильнее Франции (2:1), Венгрии (9:0) и Италии (6:0).

Обладатель третьей, последней путевки решается в очном противостоянии Словакии и Белоруссии. Для выхода дальше словакам достаточно не проиграть в основное время.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.