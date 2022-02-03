Сборную России на Олимпийских играх в Пекине будет сопровождать духовник

Ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Дмитрий Петровский рассказал, что олимпийскую сборную России будет сопровождать духовник.

«Духовник олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев готовится к вылету в Пекин. Надеемся, что, как и на Играх в Токио в 2021 году, он будет вместе с командой, — приводит слова Петровского ТАСС. — Как нас информировали, в Олимпийской деревне подготовлено помещение религиозного центра, предусмотренного Олимпийской хартией. Однако как именно он будет действовать, пока сказать сложно».

Протоиерей Андрей Алексеев, являющийся настоятелем храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, сопровождал российскую сборную и в прошлом году на летних Играх в Токио.

Ранее, 27 января, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напутствовал олимпийскую и паралимпийскую сборные России перед стартом Игр в Пекине.

Олимпиада-2022 стартует в пятницу, 4 февраля, и продлится до 20 февраля. Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.