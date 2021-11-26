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Сборную Китая пока не собираются исключать за олимпийского хоккейного турнира

18:14
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Прошло заседание совета Международной федерации хоккея, на котором обсуждалось участие сборной Китая по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Пока команду оставили в числе участников хоккейного турнира, сообщает журналист Крис Джонстон.

Однако окончательное решение должно быть принято 6 декабря.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная Китая, которая не играла в квалификации Игр на правах страны-хозяйки, выступит в хоккейном турнире в группе А вместе с командами Канады, США и Германии.

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Иван Шитик все материалы автора
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