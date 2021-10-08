Сборная Словакии объявила имена первых трех хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде в Пекине

Защитник «Далласа» Андрей Секера, голкипер «Ванкувера» Ярослав Галак и защитник «Тампы» Эрик Чернак получили приглашение в сборную Словакии для участия в Олимпийский играх в Пекине.

Напомним, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Играх в Пекине, должны быть представлены до 15 октября.