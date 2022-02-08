Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине
Сборная России занимает седьмое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Пекине по итогам 8 февраля.
Сегодня российские спортсмены завоевали на Играх в Пекине три бронзовые медали.
Российский сноубордист Вик Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе.
Российский лыжник Александр Терентьев пришел к финишу третьим в спринтерской гонке.
Российская саночница Татьяна Иванова завоевала «бронзу» в индивидуальных соревнованиях и принесла России первую в истории медаль для саночниц на Олимпийских играх.
Россия в общей сложности выиграла на Олимпиаде в Пекине уже 10 медалей: 2 «золота», 3 «серебра» и 5 «бронз». По этому показателю команда занимает первое место.
Но медальный зачет рассчитывается, в первую очередь, из количества золотых медалей, так что пока его возглавляет команда Швеции, чьи спортсмены четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала.