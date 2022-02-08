Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

Сборная России занимает седьмое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Пекине по итогам 8 февраля.

Сегодня российские спортсмены завоевали на Играх в Пекине три бронзовые медали.

Российский сноубордист Вик Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе.

Российский лыжник Александр Терентьев пришел к финишу третьим в спринтерской гонке.

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала «бронзу» в индивидуальных соревнованиях и принесла России первую в истории медаль для саночниц на Олимпийских играх.

Россия в общей сложности выиграла на Олимпиаде в Пекине уже 10 медалей: 2 «золота», 3 «серебра» и 5 «бронз». По этому показателю команда занимает первое место.

Но медальный зачет рассчитывается, в первую очередь, из количества золотых медалей, так что пока его возглавляет команда Швеции, чьи спортсмены четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала.

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Полностью медальный зачет смотрите здесь