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Пекин-2022

Сегодня, 15:47

Сборная России со знаменосцами Фаткулиной и Шипачевым приняла участие в параде участников Игр в Пекине

Виктория Кравченко
Сборная России на открытии Олимпиады в Пекине.
Фото AFP

Сборная России (ОКР) со знаменосцами конькобежкой Ольгой Фаткулиной и хоккеистом Вадимом Шипачевым приняла участие в параде участников Игр в Пекине. Российская команда вышла под 46-м номером.

Мероприятие проходит в пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо».

Отметим, российские фигуристы не принимают участия в параде.

Сборная России выступит на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР). В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое ранее признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборная России будет выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна до декабря 2022 года.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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