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Сегодня, 14:42

Сборная России пройдет под 46-м номером на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские спортсмены пройдут под 46-м номером на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Игр в Китае.

Всего в параде будет участвовать 91 делегация. Парад откроет сборная Греции, последней на стадион выйдет команда Китая. Перед российскими спортсменами на стадионе появятся представители Румынии, после россиян на стадион выйдут французы.

Знаменосцами сборной России на церемонии открытия станут конькобежка Ольга Фаткулина и капитан хоккейной национальной команды Вадим Шипачев.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится сегодня, 4 февраля. Начало — в 15.00 (мск). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13621163
Олимпиада
ОКР
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