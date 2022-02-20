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Сегодня, 15:15

Сборная России приняла участие в торжественной церемонии закрытия Олимпиады-2022 в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Кадр трансляции Первого канала.

20 февраля состоялась торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. 24-е в истории зимние Игры прошли в столице Китая — Пекине.

Лыжник Александр Большунов стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

На Олимпиаде-2022 сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в медальном зачете.

Отметим, что по общему количеству медалей сборная России (32) уступила лишь сборной Норвегии (37).

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