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Сегодня, 17:45

Сборная России повторила результат Олимпиады-2018 в Пхенчхане по количеству медалей

Иван Шитик
Корреспондент
Сборная России по лыжным гонкам.
Фото Reuters

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр в забеге на 500 метров.

Для сборной России это 17-я награда на Играх в Пекине. В активе российской сборной 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

По общему числу медалей сборная России уже повторила результат, который показала на Олимпиаде в Пхенчхане.

В 2018 году за весь турнир Россия 17 раз поднималась на пьедестал. Напомним, что Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены из-за допингового скандала не могут участвовать в Олимпиадах. Также им запрещено использовать гимн и герб страны. Атлеты из России в Пекине выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна звучит фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

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