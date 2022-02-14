Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

Сборная России поднялась с седьмой на шестую позицию в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

В понедельник, 14 февраля, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли национальной команде шестую серебряную награду.

Россия обошла Австрию, теперь у команды четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. У Австрии четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

Лидирует в зачете Норвегия — девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Второе место занимает сборная Германии (8-5-1), третье — команда США (7-6-2).

По общему числу медалей Россия занимает второе место (18 медалей). Первое идет также Норвегия (21 медаль)

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.