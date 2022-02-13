Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине после победы мужской команды в лыжной эстафете 4x10 км.

Россия с 4 золотыми, 4 серебряными и 6 бронзовыми медалями опередила Китай (4 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая).

По общему числу медалей на Олимпиаде в Пекине сборная России делит второе место с Германией и Австрией, у всех трех команд по 14 медалей. Лидером является Норвегия, у которой 18 наград.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.