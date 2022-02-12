Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

После победы женской сборной по лыжным гонкам в эстафете 4x5 км на счету России 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград.

Сборная России опередила команды Китая (8-е место, 3 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая) и Италии (2 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых).

По количеству медалей Россия догнала Канаду и делит с ней третье место — у обеих команд по 13 медалей на Играх в Пекине. Лидерами по числу медалей на Олимпиаде в данный момент являются Норвегия и Австрия, у которых по 14 наград.