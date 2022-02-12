Сборная России опустилась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России опустилась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

Сборная Китая опередила российскую команду благодаря победе конькобежца Гао Тиньюя на дистанции 500 метров с олимпийским рекордом. Теперь на счету китайцев 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая награды. У России 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Российская команда продолжает делить третье место по общему числу медалей на Играх в Китае с Канадой, у обеих сборных по 13 наград. Лидером является Норвегия с 16 медалями, на втором месте — Австрия (14).

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.