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Пекин-2022

Сегодня, 10:05

Сборная России опустилась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная России опустилась с седьмого на восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Вперед вышла команда Австрии благодаря серебряной медали австрийской горнолыжницы Катарины Линсбергер в слаломе.

Теперь у австрийских спортсменов 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. У сборной России 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.

Лидирует команда Норвегии (4-1-4), на втором месте Швеция (4-1-2), на третьем располагаются Нидерланды (3-3-1).

По общему числу медалей сборная России занимает первое место (10 медалей). На второй строчке Норвегия, на третьей — Австрия.

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