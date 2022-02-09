Сборная России опустилась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России опустилась с седьмого на восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Вперед вышла команда Австрии благодаря серебряной медали австрийской горнолыжницы Катарины Линсбергер в слаломе.

Теперь у австрийских спортсменов 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. У сборной России 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.

Лидирует команда Норвегии (4-1-4), на втором месте Швеция (4-1-2), на третьем располагаются Нидерланды (3-3-1).

По общему числу медалей сборная России занимает первое место (10 медалей). На второй строчке Норвегия, на третьей — Австрия.