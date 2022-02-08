Сборная России опустилась на шестое место в командном зачете на Олимпиаде в Пекине

Сборная России 8 февраля опустилась на шестое место в неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Пекине.

На пятую строчку поднялась команда Италии после победы команды в соревнованиях по керлингу в миксте . У Италии и России теперь по два «золота» на Играх в Пекине. По общему количеству наград россияне опережают итальянцев (9 против 7), но Италия находится выше по большему количеству серебряных медалей (4 против 3).

Еще продолжаются соревнования в санях у женщин, где россиянка Татьяна Иванова перед финальной попыткой занимала третье место.