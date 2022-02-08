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Сегодня, 15:15

Сборная России опустилась на четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Анна Горшкова
Корреспондент

Сборная России опустилась на четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

После победы Кьелд Нейса в коньках в забеге на 1500 метров сборная Нидерландов вышла на первое место в зачете с 3 золотыми, 3 серебряными и одной бронзовой медалью. На втором месте сборная Китая, на третьем Швеция.

Россия идет на четвертом месте с 2 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/medals/
Олимпиада
Россия на Играх
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