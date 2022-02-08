Сборная России опустилась на четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России опустилась на четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

После победы Кьелд Нейса в коньках в забеге на 1500 метров сборная Нидерландов вышла на первое место в зачете с 3 золотыми, 3 серебряными и одной бронзовой медалью. На втором месте сборная Китая, на третьем Швеция.

Россия идет на четвертом месте с 2 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.