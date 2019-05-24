Сборная Китая по хоккею впервые примет участие в Олимпиаде в 2022 году

Сборная Китая впервые в истории примет участие в Олимпийских играх во время домашнего турнира в 2022 году в Пекине, информирует пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Сегодня конгресс федерации одобрил схему проведения отборочного турнира Олимпиады-2022. Кроме Китая автоматически путевки получили восемь лучших мужских сборных по рейтингу ИИХФ: Канада, Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, США, Германия и Швейцария.

Формат проведения турнира остался прежним: 12 команд будут распределены на 3 группы, "посев" будет определен по рейтингу 2020 года. Еще три команды определятся по итогам четырех раундов квалификации, которые пройдут с ноября 2019 года по август 2020-го.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. ​