Сборная Германии назвала трех хоккеистов для участия в Олимпиаде-2022 в Пекине, информирует пресс-служба ИИХФ. В команду вошли защитник «Детройт» Мориц Зайдер, вратарь «Сиэтла» Филипп Грубауэр и нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

До 8 октября национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков сборных для ыступления на Олимпиаде в Пекине.

Расширенные списки игроков должны быть представлены до 15 октября. Предварительные составы объявят к январю 2022 года.

25-летний Драйзайтль в прошлом сезоне провел 60 матчей, в которых набрал 89 (33+56) очков.

20-летний Зайдер в прошлом сезоне выступал за «Регле». У него 54 матча и 33 (8+25) очков.

29-летний Грубауэр в прошлом сезоне играл за «Колорадо». Он провел 50 матчей. Его коэффициент надежности составил 92,04 при 2,08 пропущенных шайб за игру.