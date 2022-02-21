Самолет с российскими спортсменами с четырехчасовой задержкой вылетел из Пекина в Москву.

Самолет с российскими олимпийцами вылетел из Пекина в Москву

Российские олимпийцы с четырехчасовой задержкой вылетели из Пекина в Москву, сообщает ОКР.

Самолет приземлится в Москве около 19.00 (мск). После прилета спортсменов ждет торжественная встреча на «ВТБ-Арене», а на «Красной площади» состоится чествование российских фигуристов.

На борту находятся хоккеисты, завоевавшие 20 февраля серебро, фигуристы и лыжник Александр Большунов, который нес знамя сборной России на церемонии закрытия.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине (Китай) прошли с 4 по 20 февраля. Сборная России стала 9-й в медальном зачете ОИ с 6 золотыми медалями, 12 серебряными при 14 бронзовых.