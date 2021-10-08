Самодурова одержала победу на 2-м этапе Кубка Санкт-Петербурга. Лазукин стал первым среди мужчин

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова заняла первое место на втором этапе Кубка Санкт-Петребурга. У нее 195,52 балла.

Второй стала Анастасия Губанова. Замкнула тройку Полина Свириденко.

У мужчин первым стал Андрей Лазукин. Он набрал 241,95 балла. Второе место занял Роман Атояр. На третьей строчке расположился Матвей Ветлугин.

Кубок Санкт-Петербурга проходил с 5 по 8 октября.

Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап

Женщины

1. Софья Самодурова — 195,52

2. Арина Онищенко — 191,25

3. Анастасия Гулякова — 185,13

Мужчины

1. Андрей Лазукин — 241,95

2. Роман Атояр — 232,69

3. Матвей Ветлугин — 228,27