Самодурова одержала победу на 2-м этапе Кубка Санкт-Петербурга. Лазукин стал первым среди мужчин
14:58
Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова заняла первое место на втором этапе Кубка Санкт-Петребурга. У нее 195,52 балла.
Второй стала Анастасия Губанова. Замкнула тройку Полина Свириденко.
У мужчин первым стал Андрей Лазукин. Он набрал 241,95 балла. Второе место занял Роман Атояр. На третьей строчке расположился Матвей Ветлугин.
Кубок Санкт-Петербурга проходил с 5 по 8 октября.
Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап
Женщины
1. Софья Самодурова — 195,52
2. Арина Онищенко — 191,25
3. Анастасия Гулякова — 185,13
Мужчины
1. Андрей Лазукин — 241,95
2. Роман Атояр — 232,69
3. Матвей Ветлугин — 228,27
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