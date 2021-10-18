«Это большая находка для нашего хоккея!» Самедов — о назначении Ковальчука генменеджером сборной
Самедов оценил назначение Ковальчука генменеджером сборной России на Олимпиаде-2022
14:22
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал «СЭ» назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Об этом сегодня, 18 октября, объявил главный тренер команды Алексей Жамнов.
«Это супер-новость! Ковальчук — большая находка для сборной России, это большой игрок, большой человек и большой профессионал. Очень рад за него! Это отличная находка для нашего хоккея», — сказал Самедов «СЭ».
Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов огласил список тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо Ильи Ковальчука в него вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
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