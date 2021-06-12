Ротенберг: «Сделаем все, чтобы защитить звание чемпионов на Олимпиаде в Пекине»

Вице-президент ФХР и начальник штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги сезона.

«Не все сложилось так, как мы рассчитывали, но это мотивирует работать еще больше. Хочу сказать огромное спасибо всем игрокам, тренерам, врачам, массажистам, точильщикам, аналитикам, а главное — нашим болельщикам. Даже в таких необычных условиях мы чувствовали вашу поддержку, знали, что за все сборные России искренне переживают. Следующий сезон — особенный, и мы сделаем все, чтобы защитить звание Олимпийских чемпионов в Пекине. Еще раз спасибо за веру в команду и поддержку!» — написал Ротенберг в Instagram.

Сборная России на чемпионате мира в Латвии дошла до четвертьфинала, где уступила Канаде со счетом 1:2 ОТ. Канадцы по итогам турнира стали чемпионами.

На Олимпиаде-2018 сборная России (выступала под названием «Олимпийские спортсмены из России») стала олимпийским чемпионом, обыграв в финале Германию со счетом 4:3 ОТ.