Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Ротенберг: «Сделаем все, чтобы защитить звание чемпионов на Олимпиаде в Пекине»

12:55
Теги:

Вице-президент ФХР и начальник штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги сезона.

«Не все сложилось так, как мы рассчитывали, но это мотивирует работать еще больше. Хочу сказать огромное спасибо всем игрокам, тренерам, врачам, массажистам, точильщикам, аналитикам, а главное — нашим болельщикам. Даже в таких необычных условиях мы чувствовали вашу поддержку, знали, что за все сборные России искренне переживают. Следующий сезон — особенный, и мы сделаем все, чтобы защитить звание Олимпийских чемпионов в Пекине. Еще раз спасибо за веру в команду и поддержку!» — написал Ротенберг в Instagram.

Сборная России на чемпионате мира в Латвии дошла до четвертьфинала, где уступила Канаде со счетом 1:2 ОТ. Канадцы по итогам турнира стали чемпионами.

На Олимпиаде-2018 сборная России (выступала под названием «Олимпийские спортсмены из России») стала олимпийским чемпионом, обыграв в финале Германию со счетом 4:3 ОТ.

Дополнительная информация:

Читайте также

Франция и Бельгия — главные фавориты Евро-2020. У России и Украины одинаковые шансы
Сборная Италии установила рекорд всех времен
Дом Флойда Мейвезера ограбили. Боксер предлагает 100 тысяч долларов за информацию о преступниках
Что будет, если есть клубнику каждый день? Советы эксперта

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд