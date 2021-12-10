Российские спортсмены участвовали в разработке олимпийской формы

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о работе над экипировкой на предстоящие Игры в Пекине.

— Предыдущий опыт совместной работы говорит мне, что спортсмены воспримут эту экипировку с большим энтузиазмом, — отметил Поздняков. — Потому что впервые в нашей истории исполком ОКР доверил финальную доработку формы самим атлетам, членам комиссии спортсменов. Они вместе с дизайнерами работали над разными элементами экипировки, делая ее более удобной. Уверен, что такой опыт будет востребован не только на этот раз, но и перед последующими Играми. Думаю, наши спортсмены в форме от ZASPORT выступят так же удачно, как в Токио. Два турнира разделили всего несколько месяцев, и мы очень благодарны нашим партнерам, которые смогли за короткий период воплотить все свои замыслы в реальность. И это вдохновение передастся нашим спортсменам.

Напомним, что показ коллекции олимпийской экипировки прошел в Москве в пятницу.