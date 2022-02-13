Россия вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады по количеству медалей

Сборная России вышла на второе место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Пекине по количеству медалей.

Бронза биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования стала 15-й наградой для сборной России, а серебро шорт-трекиста Константина Ивлиева — 16-й. Всего у команды 4 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Первое место по количеству медалей занимает Норвегия — 21 медаль (9 золотых, 5 серебряный и 7 бронзовых).

Замыкает тройку Германия, в которой 14 медалей (8-5-1).

https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/medals/Подробно с таблицей можно ознакомиться на сайте «СЭ».