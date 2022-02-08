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Сегодня, 15:35

Россия опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Анна Горшкова
Корреспондент

Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

После победы Йоханнеса Клебо в спринтерской гонке коньковым стилем Норвегия вышла на четвертое место в зачете с 3 золотыми и 4 бронзовыми медалями.

Благодаря победе лыжницы Йонны Сундлинг Швеция поднялась на первое место в медальном зачете. Теперь у команды 4 золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая. На втором месте сборная Нидерландов, на третьем Китай.

Россия идет на пятом месте с 2 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

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Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/medals/
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