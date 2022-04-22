Романова оценила стрельбу Мироновой на Олимпиаде-2022 в Пекине

Двукратная призерка чемпионата Европы 2009 года Яна Романова прокомментировала стрельбу Светланы Мироновой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Если уровень стрелковой подготовленности недостаточно высокий, темп прироста может быть большой. А если спортсмен стреляет, например, 90 процентов, он до 92-х может не сдвинуться никогда. Чем выше класс, тем сложнее улучшить результат. Вот говорят, например, о Светлане Мироновой: «Научите вы Свету стрелять!» Все может быть не так просто, и у ее стрельбы могут быть разные объяснения. Не у всех есть способности к стрельбе, представьте, что у нее нет больших способностей, но, несмотря на это, она сумела попасть в сборную и пытается что-то демонстрировать. А может быть так, что спортсмен просто недостаточно работает. Я часто слышу от тренеров, что в тренаже, в стрелковой работе сейчас люди часто дают себе поблажки», — приводит слова Романовой официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

На Олимпиаде-2022 в Пекине Миронова стала серебряной призеркой в эстафете.