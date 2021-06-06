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Рене Фазель: «Мы близки к участию энхаэловцев в Олимпиаде»

6 июня 2021, 11:28
Рене Фазель. Фото Reuters
Рене Фазель. Фото Reuters
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Президент ИИХФ Рене Фазель на пресс-конференции, посвященной завершению чемпионата мира, объявил о возможности скорого соглашения с НХЛ об участии игроков лиги в Олимпиаде в Пекине.

— Мы работаем с представителями НХЛ и МОК, у нас налажен контакт. Мы немного под давлением, у нас нет дедлайна, но НХЛ хочет знать о календаре как можно раньше, чтобы сделать расписание своего сезона. Я бы сказал, мы очень близки к соглашению. Думаю, в ближайшую неделю появится конкретика. Я предостерегаю всех от того, чтобы говорить о принятом решении, но мы близки. Не скажу, что турнир в Пхенчхане был плох. Но мы все заслуживаем увидеть на Олимпиаде лучших игроков, — заявил Фазель.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. Во время соревнований 2018 года в южнокорейском Пхенчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира Олимпиады-2018 стали российские хоккеисты, которые в овертайме финала обыграли команду Германии со счетом 4:3.

(Дмитрий Кузнецов)

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