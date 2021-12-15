Владимир Путин заявил о намерении посетить открытие Олимпиады в Пекине
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует приехать в 2022 году в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр, информируют «Известия». Он собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин подчеркнул, что недопустимо политизировать Игры. Он выразил надежду на то, что соревнования пройдут на высоком уровне.
По словам Путина, отношения России и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке, а двусторонние отношения отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства. Между странами сформирована «новая модель сотрудничества», основанная на невмешательстве во внутренние дела и уважении интересов друг друга.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. При этом дипбойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в Играх-2022.
Кроме того, бойкот поддержали Австралия, Великобритания, Канада, а также другие страны и правозащитные организации. В Европарламенте выступили с призывом к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Однако Франция отказалась принимать участие в бойкоте.
Причиной подобных призывов стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1264703/2021-12-15/putin-podtverdil-namerenie-posetit-otkrytie-olimpiady-v-pekine
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