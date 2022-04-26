Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

26 апреля, 15:16

Путин заявил, что ждет новых побед российских олимпийцев

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет новых побед российских олимпийцев.

Во время церемонии награждения золотых медалистов Олимпиады в Пекине президент поздравил спортсменов с «убедительными победами».

«И, конечно, желаю вам новых побед. Они точно совершенно будут! Без всякого преувеличения, блестящие, волевые победы всех наших олимпийцев, российских спортсменов стали настоящим украшением Игр. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых-самых лучших спортсменов мира», — добавил Путин.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми наградами заняла девятое место в медальном зачете.

По общему числу наград на Играх российские спортсмены уступили лишь норвежцам, которые завоевали 37 медалей в Китае.

Источник: https://tass.ru/sport/14479327
Олимпиада
Владимир Путин
5
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин вручил госнаграды победителям Олимпийских игр в Пекине

Путин заявил, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав своих атлетов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости