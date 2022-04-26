Путин заявил, что ждет новых побед российских олимпийцев

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет новых побед российских олимпийцев.

Во время церемонии награждения золотых медалистов Олимпиады в Пекине президент поздравил спортсменов с «убедительными победами».

«И, конечно, желаю вам новых побед. Они точно совершенно будут! Без всякого преувеличения, блестящие, волевые победы всех наших олимпийцев, российских спортсменов стали настоящим украшением Игр. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых-самых лучших спортсменов мира», — добавил Путин.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми наградами заняла девятое место в медальном зачете.

По общему числу наград на Играх российские спортсмены уступили лишь норвежцам, которые завоевали 37 медалей в Китае.