Путин заявил, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав своих атлетов

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призерами Олимпиады в Пекине и паралимпийцами заявил, что страна приложит все возможные усилия, чтобы обеспечить права своих спортсменов.

«Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров, — отметил Путин. — Таких, как, например, Всемирная ассоциация олимпийцев и Международный совет военного спорта, которые поддержали российских атлетов», — приводит слова президента ТАСС.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.