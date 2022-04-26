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Пекин-2022

26 апреля, 16:17

Путин заявил, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав своих атлетов

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Президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призерами Олимпиады в Пекине и паралимпийцами заявил, что страна приложит все возможные усилия, чтобы обеспечить права своих спортсменов.

«Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров, — отметил Путин. — Таких, как, например, Всемирная ассоциация олимпийцев и Международный совет военного спорта, которые поддержали российских атлетов», — приводит слова президента ТАСС.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Источник: https://tass.ru/sport/14480847
Владимир Путин
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