Путин: «Сразу же откликнулся на приглашение председателя Си Цзиньпина посетить Китай перед Олимпиадой»

Президент России Владимир Путин в интервью с генеральным директором и главным редактором Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Пекине.

Путин в преддверии Игр совершит официальный визит в Китайскую Народную Республику.

«Мы давно знакомы с Председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся, — приводит слова Путина сайт Администрации президента России. — Поэтому сразу же откликнулся на его приглашение посетить Китай с визитом, разделить с китайскими друзьями радость проведения главного спортивного праздника планеты в этом году — зимних Олимпийских игр.

Знаю, что организаторы хорошо подготовились к Играм. Осуществили масштабные вложения в спортивную и транспортную инфраструктуру, построили современные спортивные комплексы. Создали условия для безопасного пребывания зарубежных спортсменов, тренеров, журналистов.

Уверен, столь качественная подготовка к олимпийским стартам поможет олимпийцам проявить свой спортивный характер, в честной, бескомпромиссной борьбе продемонстрировать свое мастерство, умение добиваться поставленных целей.

Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов, радоваться каждой их победе, каждому достижению. Но сколько их будет и какого достоинства будут награды, покажут только соревнования. Да и эпидемическая ситуация может повлиять на участие спортсменов, а значит, и на итоговые результаты".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.