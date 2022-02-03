Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 08:42

Путин: «Сразу же откликнулся на приглашение председателя Си Цзиньпина посетить Китай перед Олимпиадой»

Путин заявил о хорошей подготовке Китая к Олимпиаде
Роман Шишов
Корреспондент

Президент России Владимир Путин в интервью с генеральным директором и главным редактором Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Пекине.

Путин в преддверии Игр совершит официальный визит в Китайскую Народную Республику.

«Мы давно знакомы с Председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся, — приводит слова Путина сайт Администрации президента России. — Поэтому сразу же откликнулся на его приглашение посетить Китай с визитом, разделить с китайскими друзьями радость проведения главного спортивного праздника планеты в этом году — зимних Олимпийских игр.

Знаю, что организаторы хорошо подготовились к Играм. Осуществили масштабные вложения в спортивную и транспортную инфраструктуру, построили современные спортивные комплексы. Создали условия для безопасного пребывания зарубежных спортсменов, тренеров, журналистов.

Уверен, столь качественная подготовка к олимпийским стартам поможет олимпийцам проявить свой спортивный характер, в честной, бескомпромиссной борьбе продемонстрировать свое мастерство, умение добиваться поставленных целей.

Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов, радоваться каждой их победе, каждому достижению. Но сколько их будет и какого достоинства будут награды, покажут только соревнования. Да и эпидемическая ситуация может повлиять на участие спортсменов, а значит, и на итоговые результаты".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67695
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Гладиаторы Ютуба: Как Россия превратилась в бойцовский клуб, где дерутся все от актеров до зеков
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин: «Мы против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления»

Путин: «Хотел бы пожелать сборным России и Китая впечатляющих результатов и новых рекордов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости