Путин: «Хотел бы пожелать сборным России и Китая впечатляющих результатов и новых рекордов»

Путин в преддверии Олимпиады пожелал сборным России и Китая впечатляющих результатов и новых рекордов

Президент России Владимир Путин в статье для китайского информационного агентства «Синьхуа» поделился ожиданиями от Олимпиады-2022.

Путин в преддверии Олимпиады в Пекине совершит официальный визит в Китайскую Народную Республику.

«Важнейшее событие мирового значения — начинающиеся в Пекине XXIV зимние Олимпийские игры, приводит слова Путина сайт Администрации президента России. - Россия и Китай — ведущие спортивные державы, которые славятся своими спортивными традициями и не раз достойно принимали самые крупные международные состязания.

Тепло вспоминаю поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады-2008. Яркое представление надолго запомнилось гостям и атлетам из России, а сами Игры были организованы с присущими китайским друзьям масштабом и исключительным гостеприимством. В свою очередь мы были рады принимать Председателя КНР Си Цзиньпина в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи.

Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии. Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой. И такие подходы разделяет большинство государств — участников международного олимпийского движения.

Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Убежден, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне. Хотел бы пожелать сборным России и Китая впечатляющих результатов и новых рекордов!".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.