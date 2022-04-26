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Пекин-2022

26 апреля, 15:12

Путин вручил госнаграды победителям Олимпийских игр в Пекине

Анна Горшкова
Корреспондент
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Владимир Путин и победители Олимпиады в Пекине.
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским победителям Олимпиады в Пекине.

Ордена Дружбы удостоена фигуристка Камила Валиева, ставшая олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Ордена Почета получили фигурист Никита Кацалапов (золото в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду) и лыжник Денис Спицов (золото в эстафете и серебро в скиатлоне).

Ордена Дружбы удостоены также фигурист Александр Галлямов (первое место в командных соревнованиях и бронза в спортивных парах), фигурист Марк Кондратюк (первое место в командных соревнованиях), фигуристки Анастасия Мишина (первое место в командных соревнованиях и бронза в спортивных парах) и Виктория Синицина (золото в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду), лыжники Вероника Степанова и Алексей Червоткин.

На Играх в Пекине, которые прошли с 4 по 20 февраля, российские спортсмены выиграли 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Источник: https://tass.ru/sport/14478789
Олимпиада
Владимир Путин
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