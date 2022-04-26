Путин вручил госнаграды победителям Олимпийских игр в Пекине

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским победителям Олимпиады в Пекине.

Ордена Дружбы удостоена фигуристка Камила Валиева, ставшая олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Ордена Почета получили фигурист Никита Кацалапов (золото в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду) и лыжник Денис Спицов (золото в эстафете и серебро в скиатлоне).

Ордена Дружбы удостоены также фигурист Александр Галлямов (первое место в командных соревнованиях и бронза в спортивных парах), фигурист Марк Кондратюк (первое место в командных соревнованиях), фигуристки Анастасия Мишина (первое место в командных соревнованиях и бронза в спортивных парах) и Виктория Синицина (золото в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду), лыжники Вероника Степанова и Алексей Червоткин.

На Играх в Пекине, которые прошли с 4 по 20 февраля, российские спортсмены выиграли 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.