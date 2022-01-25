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Пекин-2022

Сегодня, 14:28

Путин уверен, что Олимпийские игры в Пекине пройдут на высоком уровне

Иван Шитик
Корреспондент

Президент России Владимир Путин уверен, что Олимпийские игры в Пекине пройдут на очень высоком уровне.

«Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи», — цитирует Путина ТАСС.

Президент пожелал спортсменам здоровья и триумфальных выступлений на зимних Олимпийских играх.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13518657
Олимпиада
Владимир Путин
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