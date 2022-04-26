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Пекин-2022

26 апреля, 14:46

Путин — о Валиевой: «Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств»

Путин уверен, что фигуристка Валиева не могла добиться своих результатов нечестным путем
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Reuters

Президент России Владимир Путин отметил достижения российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Конечно, вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире по-особому переживали за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность, своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да в фигурном катании все эти дополнительные средства и не нужны, мы с вами это хорошо понимаем и знаем», — приводит ТАСС слова Путина на церемонии награждения в Кремле российских победителей и призеров Олимпиады в Пекине.

16-летняя Валиева — олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях. После командного турнира стало известно, что тестирование на запрещенные вещества, которое спортсменка прошла 25 декабря 2021 года, дало положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.

После заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях у женщин, по итогам которых она заняла четвертое место.

Источник: https://tass.ru/sport/14478831
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Владимир Путин
Камила Валиева
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