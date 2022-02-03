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Сегодня, 08:27

Путин: «Мы против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления»

Путин в преддверии Олимпиады заявил, что Россия выступает против политизации спорта
Роман Шишов
Корреспондент

Президент России Владимир Путин в интервью с генеральным директором и главным редактором Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном заявил, что спорт не должен быть политизирован.

Путин в преддверии Олимпиады в Пекине совершит официальный визит в Китайскую Народную Республику.

«Спорт — уникальное явление человеческой цивилизации, — приводит слова Путина сайт Администрации президента России. — И большие спортивные праздники призваны способствовать сближению народов, углублению взаимопонимания, продвижению общепризнанного принципа «честной игры». Яркое тому подтверждение — успешное проведение в нашей стране таких масштабных спортивных мероприятий, как зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, чемпионат мира по футболу 2018 года.

Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Считаем недопустимой практику «коллективного наказания» за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением.

И конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещенных препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67695
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