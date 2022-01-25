Путин обратился к олимпийской сборной России перед Играми в Пекине

Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийской сборной РФ заявил, что в ходе предстоящей зимней Олимпиады спортсменами предстоит пройти серьезные испытания характера.

«Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелания удачи перед долгой дорогой и серьезными испытаниями. Это важно для каждого человека, для каждого из нас. А испытания, которые вам предстоит пройти — более чем серьезные. Это проверка характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете

Уже совсем скоро вы представите нашу страну на зимних Олимпийских играх в Пекине, поэтому, прежде всего, желаю вам здоровья, хорошего, боевого настроя. И конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду", — приводят слова Путина «Известия».

Зимняя Олимпиада будет проходить в столице КНР с 4 по 20 февраля.