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Пекин-2022

Сегодня, 14:42

Путин не планирует контактировать с другими гостями на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства не планирует встречи с другими гостями открытия Олимпиады в Пекине.

«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется.

Обсуждается ли вопрос встречи с президентом Украины Зеленским, который также намерен посетить открытие Игр? В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем», — приводит ТАСС слова Пескова.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, церемония открытия Игр состоится 4 февраля. Вчера, 28 января Песков рассказал о деталях поездки Путина на соревнования в Китае.

Источник: https://tass.ru/politika/13564133
Олимпиада
Владимир Путин
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