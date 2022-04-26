Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

26 апреля, 14:32

Путин назвал блестящими победы россиян на Олимпиаде в Пекине

Владимир Путин назвал блестящими победы россиян на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент России Владимир Путин назвал блестящими победы российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Без всякого преувеличения, блестящие и волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики, не только в нашей стране, но и во всем мире, смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Президент отметил талант спортсменов, их мастерство, упорный труд, а также преданность спорту, его ценностям и идеалам.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми наградами заняла девятое место в медальном зачете. По общему числу наград на Играх российские спортсмены уступили лишь норвежцам, которые завоевали 37 медалей в Китае.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/sportsmeny-1785522247.html
Олимпиада
Владимир Путин
4
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийские чемпионы из Кореи получили пожизненное право на бесплатный фаст-фуд

Путин — о Валиевой: «Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости