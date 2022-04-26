Путин назвал блестящими победы россиян на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин назвал блестящими победы российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Без всякого преувеличения, блестящие и волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики, не только в нашей стране, но и во всем мире, смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Президент отметил талант спортсменов, их мастерство, упорный труд, а также преданность спорту, его ценностям и идеалам.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми наградами заняла девятое место в медальном зачете. По общему числу наград на Играх российские спортсмены уступили лишь норвежцам, которые завоевали 37 медалей в Китае.