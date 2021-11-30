Путин намерен посетить открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году.

«Я планировал поехать на открытие [Олимпиады]», — цитирует Путина ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 7 видах спорта. До начала турнира осталось 66 дней.