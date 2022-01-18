Путин 25 января пообщается с олимпийской сборной России в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин планирует 25 января пообщаться с олимпийской сборной РФ, которая отправится в Пекин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, вероятнее всего, это произойдет по видеосвязи.

«Действительно, так или иначе президент обязательно пообщается с нашей олимпийской командой. Но с учетом того, что в Китае очень жесткие требования к прибывающим на спортивные соревнования, и с учетом «омикрона», наверное, скорее всего, это будет в режиме видеоконференции», — цитирует ТАСС Пескова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно, что традиционной церемонии проводов олимпийской сборной России на Игры в Пекин не будет из-за пандемии коронавируса.