Процедуру сдачи ПЦР-тестов участниками Олимпиады разъяснят в декабре

Олимпийский комитет России ведет работу по увеличению числа аккредитованных лабораторий, в которых члены национальной делегации могли бы сдать тесты на коронавирус перед отправлением на Олимпиаду-2022 в Пекин.

«Сейчас у нас есть определенные сложности в работе из-за того, что организаторами Игр в Пекине аккредитовано ограниченное число лабораторий для сдачи ПЦР-тестов, а ведь до вылета в Китай всей делегации нужно будет сдавать их несколько раз, — отметил руководитель ОКР Станислав Поздняков. — Мы проводим консультации вместе с ФМБА, пытаемся расширить этот список. Это сейчас одно из основных направлений нашей работы. С тестированием на COVID-19 по ходу Олимпиады пока нет окончательной ясности по процедуре — ее разъяснят в декабре. Но оно точно будет ежедневным, как и в Токио».

Также глава ОКР еще раз напомнил, что те из спортсменов, кто не пройдет вакцинацию от коронавируса, должны будут отбыть в Китае карантин длиной в 21 день.