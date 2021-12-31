Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации раскритиковал дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу назвал бессмысленным объявленный британскими властями дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.

«Бойкоты, в целом, исторически неграмотны и интеллектуально нечестны. Политический бойкот, откровенно говоря, бессмыслен», — цитирует Коу Sky Sports.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады-2022. При этом власти страны не поддерживают идею спортивного бойкота.

Первыми о дипломатическом бойкоте Игр объявили Соединенные Штаты Америки. Затем к ним присоединилась Австралия. А в Европарламенте призвали к тотальному бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, так как власти Китая причастны к нарушениям прав человека.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.