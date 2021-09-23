Президент Союза хоккея Словакии Шатан: «Игроки НХЛ привлекают куда больше внимания к Олимпиаде»

Президент Союза хоккея Словакии Мирослав Шатан прокомментировал участие игроков НХЛ на Олимпийских играх-2022 в Китае.

«Когда я впервые выступал на Олимпиаде-1994, игроков НХЛ не было, — сказал Шатан. — На следующие Игры в Нагано энхаэловцы смогли приехать — и мы все были рады этому. Мы смогли соревноваться против лучших хоккеистов.

Очевидно, что игроки НХЛ привлекают куда больше внимания к турниру. Очень важно, что Рене Фазелю удалось решить этот вопрос. К сожалению, затем появись проблемы, связанные с деньгами. Но самое важное, чтобы у нас был календарь турниров и мы нашли долгосрочное решение вопроса».