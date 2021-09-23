Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Президент Союза хоккея Словакии Шатан: «Игроки НХЛ привлекают куда больше внимания к Олимпиаде»

20:55
Теги:

Президент Союза хоккея Словакии Мирослав Шатан прокомментировал участие игроков НХЛ на Олимпийских играх-2022 в Китае.

«Когда я впервые выступал на Олимпиаде-1994, игроков НХЛ не было, — сказал Шатан. — На следующие Игры в Нагано энхаэловцы смогли приехать — и мы все были рады этому. Мы смогли соревноваться против лучших хоккеистов.

Очевидно, что игроки НХЛ привлекают куда больше внимания к турниру. Очень важно, что Рене Фазелю удалось решить этот вопрос. К сожалению, затем появись проблемы, связанные с деньгами. Но самое важное, чтобы у нас был календарь турниров и мы нашли долгосрочное решение вопроса».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора

Читайте также

Дубль Бурдасова не спас СКА от поражения в матче с «Салаватом Юлаевым»
Кандидат в президенты ИИХФ рассказал, что думает о России. Интервью возможного преемника Фазеля
«Сампдория» — «Наполи»: команда Спаллетти «в огне»
Россия обыграла Вьетнам и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
0
Офсайд