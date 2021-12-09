Президент Словакии присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Президент Словакии Зузана Чапутова принял решение присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 года в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. Затем к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

Китай назвал такое решение противоречащим Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.