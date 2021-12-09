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Президент Словакии присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

19:48
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Президент Словакии Зузана Чапутова принял решение присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 года в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. Затем к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

Китай назвал такое решение противоречащим Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13160045

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Анна Горшкова все материалы автора
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