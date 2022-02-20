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Сегодня, 13:35

Поздняков — об итогах Олимпиады: «32 завоеванные медали — очень достойный результат»

Поздняков поздравил сборную России с успешным выступлением на Олимпиаде в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил медальный итог зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Однозначно как успешный, — приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР. — Да, мы немного недобрали золотых медалей, чтобы увезти из Пекина полноценное счастье. Где-то не хватило благосклонности фортуны, где-то сыграли роль другие факторы. Как бы банально не звучало, это спорт, и он всегда интересен своей непредсказуемостью. А на Олимпиаде особенно».

Президент ОКР поздравил сборную России с успешным выступлением на Олимпийских играх в Пекине.

«32 завоеванные медали — очень достойный результат. Я даже не про то, что он рекордный в российской истории. Я про то, что героями этой Олимпиады в национальном масштабе стали десятки наших спортсменов. И мы вправе гордиться их достижениями в Пекине», — сказал он.

Сборная России заняла 9-е место в медальном зачете Олимпиады в Пекине с шестью золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями.

Церемония закрытия Олимпиады состоится сегодня, 20 февраля. Начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://olympic.ru/news/from_person/stanislav-pozdnyakov-bolshunov-samyj-dostojnyj-kandidat/
Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
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