Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, рассматривались ли какие-то другие кандидатуры знаменосца сборной России на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Мы провели консультации с руководителями команд по видам спорта, — приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР. — И очень быстро пришли к единому мнению: Большунов — самый достойный кандидат. Он, кстати, с большим удовольствием откликнулся на предложение стать знаменосцем».

Президент ОКР ответил, планирует ли принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

«Да, конечно. Буду вместе с командой. От начала и до завершения Олимпиады. Всего в нашей колонне пройдет на параде закрытия около 60 человек. И завтра уже домой. Знаю, что на родине готовится большая программа встречи «золотого» рейса со спортсменами», — сказал он.

Сборная России заняла 9-е место в медальном зачете Олимпиады в Пекине с шестью золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями.

Церемония закрытия Олимпиады состоится сегодня, 20 февраля. Начало — в 15.00 (мск). Знаменосцем сборной России будет лыжник Александр Большунов, которые завоевал три золотые медали в Пекине.