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Сегодня, 13:48

Поздняков: «Большунов — самый достойный кандидат. Он с большим удовольствием откликнулся на предложение стать знаменосцем»

Поздняков рассказал, как выбирали знаменосца сборной России на церемонию закрытия Олимпиады
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, рассматривались ли какие-то другие кандидатуры знаменосца сборной России на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Мы провели консультации с руководителями команд по видам спорта, — приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР. — И очень быстро пришли к единому мнению: Большунов — самый достойный кандидат. Он, кстати, с большим удовольствием откликнулся на предложение стать знаменосцем».

Президент ОКР ответил, планирует ли принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

«Да, конечно. Буду вместе с командой. От начала и до завершения Олимпиады. Всего в нашей колонне пройдет на параде закрытия около 60 человек. И завтра уже домой. Знаю, что на родине готовится большая программа встречи «золотого» рейса со спортсменами», — сказал он.

Сборная России заняла 9-е место в медальном зачете Олимпиады в Пекине с шестью золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями.

Церемония закрытия Олимпиады состоится сегодня, 20 февраля. Начало — в 15.00 (мск). Знаменосцем сборной России будет лыжник Александр Большунов, которые завоевал три золотые медали в Пекине.

Источник: https://olympic.ru/news/from_person/stanislav-pozdnyakov-bolshunov-samyj-dostojnyj-kandidat/
Олимпиада
Александр Большунов
Станислав Поздняков
ОКР
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